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Медальный зачет на Олимпиаде. Япония по-прежнему лидирует, Китай вышел на второе место

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В финале мужского многоборья по спортивной гимнастике победил Дайки Хашимото из Японии, украинцы заняли 11-е и 19-е места
В финале мужского многоборья по спортивной гимнастике победил Дайки Хашимото из Японии, украинцы заняли 11-е и 19-е места
Фото: EPA

По итогам пятого дня летних Олимпийских игр в Токио 2020 года медальный зачет возглавляет Япония. Об этом свидетельствуют данные официального сайта соревнований на 28 июля (по Киеву).

В активе сборной Японии 13 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Она лидировала и в предыдущие дни Олимпиады.

Китай и США сегодня поменялись местами. На втором месте по итогам дня – Китай (12 золотых наград, шесть серебряных, девять бронзовых), на третьем – США (по 11 золотых и серебряных, девять бронзовых медалей).

В течение дня было разыграно 23 комплекта медалей. Украина сегодня новых наград не завоевала и выпала из топ-50, опустившись на 52-ю позицию, которую делит с Казахстаном.

Всего в Играх принимают участие более 200 стран, хотя бы по одной медали на данный момент выиграли 62 из них. По количеству медалей Украина сейчас занимает 19-е место. 

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сегодня одержала победу в 1/4 финала Олимпиады и стала первой украинской теннисисткой, прошедшей в полуфинал одиночного разряда.

Кроме того, в полуфинал вышла каноистка Виктория Ус, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Сестры Людмила и Надежда Киченок уступили в четвертьфинале олимпийского парного турнира по теннису россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Украинец Алексей Гунбин в 1/32 финала в стрельбе из лука проиграл представителю Индии Тарундипу Раи. Также в стрельбе из лука на стадии 1/32 выбыла Анастасия Павлова, а Вероника Марченко одержала одну победу и завершила борьбу в 1/16 финала. Для украинских лучников соревнования на этой Олимпиаде завершены.

В мужском дзюдо украинец Кеджау Ньябали в 1/16 финала победил представителя Доминиканской Республики Роберта Флорентино. Но в 1/8 финала Ньябали провел захват против Давлата Бобонова из Узбекистана, который судьи определили как запрещенный болевой прием – украинский дзюдоист был дисквалифицирован.

Также украинцы сегодня участвовали в финале индивидуального многоборья спортивной гимнастики. Илья Ковтун занял 11-е место, Петр Пахнюк – 19-е.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 годОни проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета.

Теги: спорт, теннис, стрельба, сборная Украины, Элина Свитолина, Олимпиада, гимнастика, Токио, дзюдо, медали, спортсмены, Олимпиада 2020, Надежда Киченок, Петр Пахнюк, Олимпийские игры
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