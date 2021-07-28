Медальный зачет на Олимпиаде. Япония по-прежнему лидирует, Китай вышел на второе место

В финале мужского многоборья по спортивной гимнастике победил Дайки Хашимото из Японии, украинцы заняли 11-е и 19-е места Фото: EPA

В активе сборной Японии 13 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Она лидировала и в предыдущие дни Олимпиады.

Китай и США сегодня поменялись местами. На втором месте по итогам дня – Китай (12 золотых наград, шесть серебряных, девять бронзовых), на третьем – США (по 11 золотых и серебряных, девять бронзовых медалей).

В течение дня было разыграно 23 комплекта медалей. Украина сегодня новых наград не завоевала и выпала из топ-50, опустившись на 52-ю позицию, которую делит с Казахстаном.

Всего в Играх принимают участие более 200 стран, хотя бы по одной медали на данный момент выиграли 62 из них. По количеству медалей Украина сейчас занимает 19-е место.

Скриншот: olympics.com

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сегодня одержала победу в 1/4 финала Олимпиады и стала первой украинской теннисисткой, прошедшей в полуфинал одиночного разряда.

Кроме того, в полуфинал вышла каноистка Виктория Ус, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Сестры Людмила и Надежда Киченок уступили в четвертьфинале олимпийского парного турнира по теннису россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Украинец Алексей Гунбин в 1/32 финала в стрельбе из лука проиграл представителю Индии Тарундипу Раи. Также в стрельбе из лука на стадии 1/32 выбыла Анастасия Павлова, а Вероника Марченко одержала одну победу и завершила борьбу в 1/16 финала. Для украинских лучников соревнования на этой Олимпиаде завершены.

В мужском дзюдо украинец Кеджау Ньябали в 1/16 финала победил представителя Доминиканской Республики Роберта Флорентино. Но в 1/8 финала Ньябали провел захват против Давлата Бобонова из Узбекистана, который судьи определили как запрещенный болевой прием – украинский дзюдоист был дисквалифицирован.

Также украинцы сегодня участвовали в финале индивидуального многоборья спортивной гимнастики. Илья Ковтун занял 11-е место, Петр Пахнюк – 19-е.