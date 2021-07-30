"Не в полной мере соответствует Конституции". Зеленский попросил Кабмин подготовить изменения в закон о национальном сопротивлении

Изменения следует внести с целью полного согласования норм закона с положениями Конституции Украины и устранения технико-юридических недостатков.

Агентство "Интерфакс-Украина" уточнило, что в письме Шмыгалю Зеленский напомнил о ряде предложений, которые внесли народные депутаты во время подготовки документа ко второму чтению.

"Внесение поправок привело к тому, что некоторые положения закона не в полной мере соответствуют Конституции Украины и требуют устранения технико-юридических недостатков", – сказано в письме Зеленского.

В частности, речь идет о предоставлении Кабмину полномочий по определению порядков запрета на проведения мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, изъятие у предприятий и граждан телекоммуникационного оборудования, телевизионной, видео- и аудиоаппаратуры, компьютеров и других средств связи, учебной и боевой техники. Также военному командованию предоставляется право отстранения от работы руководителей предприятий и организаций в случаях, определенных законом "О правовом режиме военного положения".

"Учитывая важность закона Украины "Об основах национального сопротивления" для обеспечения обороноспособности государства, а также то, что указанный закон Украины вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2022 года, предлагаю в двухмесячный срок подать в Верховную Раду Украины предложения о внесении изменений в закон Украины "Об основах национального сопротивления" с целью полного согласования его положений в соответствии с Конституцией Украины и устранения технико-юридических недостатков", – подчеркнул президент.