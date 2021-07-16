Верховная Рада увеличила численность Вооруженных сил Украины

В повестку дня вопросы были внесены документом с подписью всех фракций и групп парламента.

"За" законопроект №5557 "Об основах национального сопротивления" (в нем, в частности, прописано функционирование территориальной обороны) проголосовали 313 народных депутатов, "за" №5558, которым вносятся изменения в законодательство в связи с принятием закона об основах национального сопротивления – 312 нардепов.

Ни одного голоса против не было.

Принятие законов увеличивает численность ВСУ на 11 тыс. человек. В объяснительной записке к документу необходимость его принятия объясняется продолжающейся агрессией России против Украины.

Оба законопроекта внес в Раду в мае президент Украины Владимир Зеленский.