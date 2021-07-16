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"Рабочие дискуссии". Нардепы от "Батьківщини" и "Слуги народа" подрались в сессионном зале

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Ивченко ударил Сольского на заседании парламента, Сольский назвал это "рабочей дискуссией", Ивченко считает, что действовал адекватно
Ивченко ударил Сольского на заседании парламента, Сольский назвал это "рабочей дискуссией", Ивченко считает, что действовал адекватно
Фото: telegraf.com.ua

Нардеп от "Батьківщини" Вадим Ивченко ударил главу комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского ("Слуга народа") в сессионном зале Верховной Рады 16 июля. Об этом сообщил "Телеграф".

Издание отметило, что конфликт между нардепами тянется уже не первый месяц – Ивченко, входящий в аграрный комитет парламента, обвинял Сольского в причастности к рейдерским схемам по захвату земельных участков, Сольский это категорически опровергал. 

"Да ничего такого, рабочие дискуссии", – прокомментировал стычку Сольский в комментарии "ГОРДОН". Пояснить ситуацию подробнее он отказался, но позднее добавил, что они с коллегой уже помирились. 

Фото драки и примирения опубликовал в Facebook фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

https://www.facebook.com/yan.dobronosov/posts/6034526799898222

Ивченко в комментарии LB.ua сообщил, что сегодняшнее обострение конфликта нардепов началось еще на заседании комитета.

"Я ему прямо говорил, что он вообще не слышит аграриев, лоббирует законопроекты в интересах земельных рейдеров, в том числе лоббирует свои электровозы в УЗ. Уже в сессионном зале продолжилась перепалка. Я еще раз ему сказал, что он не действует в интересах украинских аграриев, протягивает через комитет свои законопроекты. На что он меня нецензурной бранью "послал". Конечно, как я мог на такое отреагировать? Адекватно. Но это продолжалось недолго. Мы сразу разошлись", – рассказал депутат.

Контекст:

Еще в январе члены аграрного комитета Верховной Рады проголосовали за выражение недоверия Сольскому, мотивируя это низкой эффективностью его работы и лоббизмом отдельных законов, писало УНН. Однако он продолжает занимать эту должность.

Теги: Верховная Рада, драка, народные депутаты, Вадим Ивченко, парламент, комитет, законопроект, лоббисты, заседание, Николай Сольский
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