"За землю буду бить в табло". Активистка напала на Потураева в Раде. Видео

Издание пишет, что сначала женщина снимала нардепа на камеру мобильного, потом пыталась перекричать и ударила – сначала рукой, а затем сумочкой. Потураев пытался отвести руку женщины.
Видео опубликовал Telegram-канал "Через плечо".
Вскоре нападавшую увела охрана, пишет "Интерфакс-Украина". Агентство отмечает, что женщина назвалась противницей рынка земли.
Потураев после инцидента сказал, что не знаком с нападавшей. Он уточнил, что активистка представилась как Ирма Крат. "[Представитель] какого она медиа, я не знаю", – заметил нардеп.
Сама Крат в Facebook опубликовала видео инцидента, снятое с другого ракурса.
"Я предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло!" – подписала она ролик.
В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине заработал с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.
Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.
5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.
По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.
Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой "Рейтинг", 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.
В апреле 2014 года активистка Евромайдана Крат попала в плен к пророссийским боевикам, ее обвиняли в "пытках антимайдановцев и расстреле "Беркута". 6 июля после 77 дней в плену Крат освободили украинские военные. Уже в 2017 году она называла "героем Украины" экс-мэра Славянска Нелю Штепу, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.