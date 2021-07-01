"За землю буду бить в табло". Активистка напала на Потураева в Раде. Видео

Издание пишет, что сначала женщина снимала нардепа на камеру мобильного, потом пыталась перекричать и ударила – сначала рукой, а затем сумочкой. Потураев пытался отвести руку женщины.

Видео опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

Вскоре нападавшую увела охрана, пишет "Интерфакс-Украина". Агентство отмечает, что женщина назвалась противницей рынка земли.

Потураев после инцидента сказал, что не знаком с нападавшей. Он уточнил, что активистка представилась как Ирма Крат. "[Представитель] какого она медиа, я не знаю", – заметил нардеп.

Сама Крат в Facebook опубликовала видео инцидента, снятое с другого ракурса.

"Я предупреждала, что за проданную украинскую землю я буду бить в табло!" – подписала она ролик.