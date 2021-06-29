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"Коля, нах... ты телефон бросаешь, ты дебил?" Тищенко и Куницкий устроили потасовку возле столовой Верховной Рады. Видео

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Куницкий и Тищенко со смартфонами в руках продолжили выяснять отношения на улице
Куницкий и Тищенко со смартфонами в руках продолжили выяснять отношения на улице
Фото: vesti.ua

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и его коллега по фракции Александр Куницкий 29 июня устроили потасовку возле столовой Верховной Рады Украины. Видео инцидента опубликовано в YouTube-канале zpsanek и подписано "Коля Тищенко быкует в Верховной Раде".

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский написал в Facebook, что между нардепами произошла драка.

"Кум [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков", – написал он.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4365607410157450

На кадрах видно, что потасовка между политиками началась возле входа в парламентский буфет. По утверждению Куницкого, Тищенко выбил телефон из рук и повалил его на землю.

"Коля, нах... ты телефон мой бросаешь, ты дебил? Что ты творишь, Коля, что ты чудишь? Зачем ты напал на меня. Это же все на видео есть", – спрашивал его депутат, снимая на видео.

Тищенко тоже достал телефон и начал снимать нардепа, говоря ему: "Не ругайтесь здесь, перестаньте меня преследовать".

Изданию Vesti.ua Тищенко сказал, что не дрался с Куницким.

"Вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно, попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством. Тем не менее Саша – в любом случае мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах", – прокомментировал нардеп.

Позже Тищенко с Куницким встретились на улице и продолжили выяснять отношения, у каждого был в руках телефон, отметило издание.

Контекст:

Это не первое выяснение отношений между двумя политиками. В марте прошлого года нардепы устроили перепалку во время заседания фракции. Причиной ссоры стал пост в Telegram-канале "Темный рыцарь". Тищенко обвинил Куницкого в том, что он опубликовал на этом канале фотографию с заседания фракции. В ходе перепалки Тищенко предложил Куницкому надеть маску, на что тот ответил: "Намордник надень!".

видео

Видео: zpsanek / YouTube
Теги: Верховная Рада, драка, депутаты, Александр Дубинский, Николай Тищенко, Слуга народа, Александр Куницкий
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