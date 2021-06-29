"Коля, нах... ты телефон бросаешь, ты дебил?" Тищенко и Куницкий устроили потасовку возле столовой Верховной Рады. Видео

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский написал в Facebook, что между нардепами произошла драка.
"Кум [главы Офиса президента Украины Андрея] Ермака Николай Тищенко с кулаками напал на депутата Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков", – написал он.
На кадрах видно, что потасовка между политиками началась возле входа в парламентский буфет. По утверждению Куницкого, Тищенко выбил телефон из рук и повалил его на землю.
"Коля, нах... ты телефон мой бросаешь, ты дебил? Что ты творишь, Коля, что ты чудишь? Зачем ты напал на меня. Это же все на видео есть", – спрашивал его депутат, снимая на видео.
Тищенко тоже достал телефон и начал снимать нардепа, говоря ему: "Не ругайтесь здесь, перестаньте меня преследовать".
Изданию Vesti.ua Тищенко сказал, что не дрался с Куницким.
"Вместо того, чтобы вести себя в столовой культурно, попытался хайпануть, снимал меня на телефон, задавал какие-то глупые вопросы. Я аккуратно отвел телефон и попросил его не беспокоить. К сожалению, Александр забыл, что в Верховной Раде надо заниматься законотворчеством, а не блогерством. Тем не менее Саша – в любом случае мой коллега и член нашей команды. Надеюсь, он научится вести себя в парламенте культурно, а блоги будет снимать в других местах", – прокомментировал нардеп.
Позже Тищенко с Куницким встретились на улице и продолжили выяснять отношения, у каждого был в руках телефон, отметило издание.
Это не первое выяснение отношений между двумя политиками. В марте прошлого года нардепы устроили перепалку во время заседания фракции. Причиной ссоры стал пост в Telegram-канале "Темный рыцарь". Тищенко обвинил Куницкого в том, что он опубликовал на этом канале фотографию с заседания фракции. В ходе перепалки Тищенко предложил Куницкому надеть маску, на что тот ответил: "Намордник надень!".