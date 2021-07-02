ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков объяснил, почему не видит смысла наказывать нардепов за драки в Верховной Раде

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Все конфликты в этом созыве удавалось уладить с помощью диалога
Разумков: Все конфликты в этом созыве удавалось уладить с помощью диалога
Фото: ЕРА

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным наказывать народных депутатов за драки в здании ВРУ. Об этом Разумков рассказал во время брифинга 2 июля, трансляция которого велась у него в Facebook.

Он считает, что с нардепами этого созыва можно урегулировать конфликты с помощью диалога.

"Иногда напряжение в зале перерастает. Аргументы заканчиваются, но когда это происходит – это уже твоя проблема. Были разные инициативы по поводу внедрения парламентских приставов, но если объективно, то в этом созыве необходимости в этом нет. Была одна ситуация, которую можно отнести к исключениям – это я про Тищенко и Киву, а все остальное нам, к счастью, удавалось урегулировать с помощью диалога", – сказал Разумков.

https://www.facebook.com/dmytro.razumkov/videos/331637158466997/

Контекст:

В Раде 17 июня произошла самая массовая драка в этом созыве. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности в Украине закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, потребовали отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме. Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Ему противостоял нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Теги: Верховная Рада, драка, Илья Кива, парламент, Николай Тищенко, Дмитрий Разумков, спикер, нардеп, потасовки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Не жалко?", "Вы слишком тяжелы". "Грустный" Владимир Кличко оседлал верблюда
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Секси". Солистка группы Kazka Зарицкая стала блондинкой и завила локоны
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
"Когда ничего с ними не делать, вам откроется новый мир". Клопотенко рассказал, с чем можно подавать сырые кабачки
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
Юлия Пятова с дочерью прилетела в Рим поддержать мужа в матче Евро 2020 Украина – Англия
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
"На нее много кто положил глаз". В СМИ показали, как выглядит новая избранница Андрея Богдана
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
Умер руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
  "Двигай, старушка, ведь это прекрасно!" 57-летняя Милявская прогулялась по Москве в одном боди
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
Каменских прокомментировала разводы украинских звезд и рассказала, как переживает кризисы в отношениях с Потапом
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
"Вот это двор!", "Хорошо живете", "Альбина, проведите экскурсию". Джанабаева выложила в сеть ролик, снятый во дворе дома
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
Цискаридзе рассказал, что делать, если к вам относятся "как к мусору"
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
"Владимир, хватит врать". Экс-жена Остапчука после его повторного обращения в полицию из-за детей обнародовала копию объяснительной
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Стивен Кинг назвал худший, по его мнению, фильм-ужасов
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Чарльз Спенсер высказался об открытии памятника своей сестре, принцессе Диане
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
Российская порноактриса Кристина Лисина выпала из окна 22-го этажа
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
"Какой кайф наблюдать". Tarabarova показала ползающую по траве 11-месячную дочь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Это переходит все границы". Тина Кароль показала свое обнаженное тело вблизи
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Божественная". Константин Меладзе показал свою "фаворитку" на обложке украинского журнала
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Сам в рот запрыгнул", "Поосторожнее там". "Грешница" Брежнева показала, чем занималась на заднем сидении авто
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте
"Фигура ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
"Фигура – ужас!", "Привет из прошлого. Дикая безвкусица". Волочкова снялась в крохотных шортах
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS