Разумков объяснил, почему не видит смысла наказывать нардепов за драки в Верховной Раде

Он считает, что с нардепами этого созыва можно урегулировать конфликты с помощью диалога.

"Иногда напряжение в зале перерастает. Аргументы заканчиваются, но когда это происходит – это уже твоя проблема. Были разные инициативы по поводу внедрения парламентских приставов, но если объективно, то в этом созыве необходимости в этом нет. Была одна ситуация, которую можно отнести к исключениям – это я про Тищенко и Киву, а все остальное нам, к счастью, удавалось урегулировать с помощью диалога", – сказал Разумков.