Разумков объяснил, почему не видит смысла наказывать нардепов за драки в Верховной Раде

Он считает, что с нардепами этого созыва можно урегулировать конфликты с помощью диалога.
"Иногда напряжение в зале перерастает. Аргументы заканчиваются, но когда это происходит – это уже твоя проблема. Были разные инициативы по поводу внедрения парламентских приставов, но если объективно, то в этом созыве необходимости в этом нет. Была одна ситуация, которую можно отнести к исключениям – это я про Тищенко и Киву, а все остальное нам, к счастью, удавалось урегулировать с помощью диалога", – сказал Разумков.
В Раде 17 июня произошла самая массовая драка в этом созыве. Нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что "эпоха бедности в Украине закончится, когда восставший народ расстреляет фракцию ОПЗЖ", а депутаты от ОПЗЖ в ответ устроили драку, потребовали отстранить Потураева от руководства комитетом, назвали его "гнидой" и пообещали, что он будет сидеть в тюрьме. Начал применять силу и активно участвовал в драке нардеп от ОПЗЖ Илья Кива. Ему противостоял нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.