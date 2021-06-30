Арахамия о потасовке Тищенко и Куницкого возле столовой Рады: Мне понравилась эта битва титанов

"Мне понравилась эта битва титанов XXI века с телефонами. Это новые тренды. Думаю, фото потом будут кочевать на айтишных конференциях, потому что, действительно, выглядит так, будто XXI век на дворе", – сказал Арахамия.

Контекст:

Тищенко и Куницкий 29 июня устроили потасовку возле столовой Верховной Рады Украины. Видео инцидента было опубликовано в YouTube. Позже нардепы встретились на улице и продолжили выяснять отношения.

Это не первое выяснение отношений между двумя нардепами. В марте прошлого года Тищенко и Куницкий устроили перепалку во время заседания фракции. Причиной ссоры стал пост в Telegram-канале "Темный рыцарь". Тищенко обвинил Куницкого в том, что он опубликовал на этом канале фотографию с заседания фракции. В ходе перепалки Тищенко предложил Куницкому надеть маску, на что тот ответил: "Намордник надень!".