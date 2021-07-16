Рада намерена запретить фото и видео с детьми в эротических образах

Законопроект предлагает запретить создание и распространение фото и/или видео сексуального или эротического образа детей (действующий закон запрещает использовать образы детей в любой форме только в продукции сексуального или эротического характера).

Кроме того, согласно законопроекту, продукция сексуального или эротического характера может распространяться только при условии ее недоступности детям и ненавязывания потребителям.

В том числе предусмотрено, что реклама или проведение зрелищных мероприятий сексуального или эротического характера должны быть максимально удалены от учебных заведений, мест массового отдыха, памятников истории и культуры, сакральных и ритуальных объектов и воинских частей.