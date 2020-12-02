Рада разрешила детям-сиротам с инвалидностью жить в детдомах и приемных семьях после 18 лет

После того, как принятый Верховной Радой законопроект №3594 вступит в силу, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые имеют инвалидность, получат право жить в детдомах и приемных семьях до 23 лет.

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №3594, который разрешает детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, жить в детдомах и приемных семьях после достижения ими 18 лет, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 317 нардепов, 29 не голосовали.

Этот документ вносит изменения в Семейный кодекс Украины и закон Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

Он позволит детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые имеют инвалидность, проживать и воспитываться в приемных семьях, детских домах семейного типа до 23-летнего возраста. Ранее такое разрешение на проживание давалось лишь детям, которые учатся в учреждениях профессионального или высшего образования.