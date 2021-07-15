ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Рада запретила продавать лекарства детям до 14 лет

Необходимость закона его авторы объяснили предотвращением отравления лекарствами, в том числе и с целью самоубийства
Необходимость закона его авторы объяснили предотвращением отравления лекарствами, в том числе и с целью самоубийства
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5122 о внесении изменений в ст. 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям. За решение проголосовал 341 народный депутат, передает корреспондент "ГОРДОН".

В закон внесены изменения, согласно которым "реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается", в том числе, в интернете. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать предъявить документ, который подтверждает возраст.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас в Украине существует ситуация "с неконтролируемым отпуском лекарств в Украине". Депутаты считают закон необходимым для предотвращения отравлением медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.

"Иногда даже сами фармацевты могут посоветовать тот или иной препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта у покупателя (пациента)... Особенно это критично в случае, когда лекарственные средства покупает несовершеннолетний, поскольку в детском возрасте еще нет полного осознания имеющихся рисков от неправильного употребления того или иного лекарственного средства", – говорится в записке.

Контекст:

В феврале этого года в Украине произошло несколько случаев отравления лекарствами среди детей. Так, две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – попала в больницу. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok, и отметили, что к самоубийству девочки склонны не были

Челленджем в соцсети объясняли и отравление парацетамолом двух школьниц из Ивано-Франковска.

Кроме того, попали в больницу, наглотавшись таблеток, 15-летний подросток в Киеве, несовершеннолетние студентки в Сумах. Причины, по которым они это сделали, полиция не сообщала, но говорила, что челленджи в интернете ни при чем.

По состоянию на конец июня с начала года в Украине дети совершили 69 самоубийств и 329 попыток суицида, сообщали в МВД. В Офисе генпрокурора считают, что волна самоубийств связана в том числе с введением карантина и экономической ситуацией в Украине.

Теги: Верховная Рада, лекарства, народные депутаты, самоубийство, отравление, дети, парламент, закон, законопроект, суицид, продажа, рецепт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Меня не волнует, достает ли моя грудь до пупка". 52-летняя Джиллиан Андерсон отказалась от бюстгальтеров
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Жека, ты поправился", "Харош есть", "Варя красавица. Готовьтесь к сватам". В сети показали Кошевого на отдыхе с женой и детьми
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
"Лежит в обычной московской больнице". 70-летнюю актрису Ирину Алферову госпитализировали с коронавирусом
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
Чапман развелась с осужденным за изнасилование Вайнштейном спустя четыре года после подачи заявления
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"О, скоро будет свадьба". Свитолина и Монфис опубликовали последние посты в статусе жениха и невесты
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Глушила себя сильными препаратами". Дочери онкобольной Заворотнюк диагностировали депрессию и панические атаки
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
"Она меня не уважает уже очень многие годы". В сети показали публичную ссору экс-участниц группы "НеАнгелы". Видео
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
15 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
Жена принца Гарри Меган стала продюсером мультфильма, героиня которого "находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть проблемы"
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
Семена чиа: полезные свойства и как их употреблять
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Ой, какой пресс", " И фигурка отпад". Подписчики обсуждают фото Паперной в бикини
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
"Да, фигура, конечно, божественная", "Шикарные ноги". Ризатдинова показала пляжное фото без фильтров
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
Ведущая "1+1" Витвицкая ночью попала в ДТП. Ее госпитализировали. Видео
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
"Кушаем грудное молочко уже не так долго, как раньше". Жена 55-летнего Павлика показала их подросшего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!" Каменских снялась топлес
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
Дорофеева снялась в "голом топе" в ванной. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS