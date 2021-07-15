Рада запретила продавать лекарства детям до 14 лет

Необходимость закона его авторы объяснили предотвращением отравления лекарствами, в том числе и с целью самоубийства Фото: depositphotos.com

В закон внесены изменения, согласно которым "реализация (выдача) лекарственных средств гражданам, которые не достигли 14-летнего возраста, запрещается", в том числе, в интернете. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он может потребовать предъявить документ, который подтверждает возраст.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, сейчас в Украине существует ситуация "с неконтролируемым отпуском лекарств в Украине". Депутаты считают закон необходимым для предотвращения отравлением медпрепаратами, в том числе и с целью самоубийства.

"Иногда даже сами фармацевты могут посоветовать тот или иной препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта у покупателя (пациента)... Особенно это критично в случае, когда лекарственные средства покупает несовершеннолетний, поскольку в детском возрасте еще нет полного осознания имеющихся рисков от неправильного употребления того или иного лекарственного средства", – говорится в записке.