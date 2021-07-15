В Сумах ввели комендантский час для детей и подростков. Ночью им не разрешат появляться на улицах

Детям и подросткам запретили появляться на улицах после 22.00 Фото: vchaspik.ua

Детям и подросткам не разрешат посещать заведения, работающие в сферах развлечений и общественного питания. После указанного времени им запрещено появляться на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной общины, уточнили чиновники.

"Сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предупреждения криминогенной обстановки в подростковой среде, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство", – пояснил горсовет принятое решение.

В указанный период времени владельцы развлекательных учреждений или заведений общепита и уполномоченные ими лица имеют право требовать у посетителей документы, подтверждающие достижение 16-летнего возраста.

Однако пребывание детей вне дома в это время возможно в присутствии одного из родителей или же другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Если дети или подростки нарушат новые правила, их родителей привлекут к административной ответственности, предупредили местные власти.

В городе усилят контроль за соблюдением запрета на продажу в заведениях торговли табачных изделий, пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вина детям в возрасте до 18 лет, а также их распития в общественных местах. Контрольные рейды по проверке таких запретов будут проводить раз в квартал.