В Киеве с отравлением госпитализировали 15-летнего подростка, который наглотался таблеток

В Киеве 15-летнего подростка госпитализировали в Охматдет с отравлением. По словам врачей, он наглотался таблеток. Об этом сообщил корреспондент ТСН, видео опубликовано на YouTube-канале.
По информации корреспондента, ребенка доставили в больницу утром из дома. Его жизни сейчас ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии. Какие именно препараты он принял не сообщается.
"У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", – рассказал заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Национальной детской специализированной больницы Охматдет Александр Урин.
16 февраля две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". 13-летняя школьница умерла, а 12-летняя – находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.
17 февраля еще две ученицы восьмого класса из Умани Черкасской области выпили таблетки в школе, их госпитализировали.