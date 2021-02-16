В Киевской области отравились две семиклассницы, одна из них погибла

Две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества и отравились. Одну из них не удалось спасти, вторая находится в больнице, рассказали в Киевской облгосадминистрации.

Девочки отравились в академическом лицее "Гармония" в Боярке Фото: gymnasium-boyarka.in.ua

Две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке (Киевская область) 16 февраля отравились неизвестным веществом, сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии", – сказано в сообщении.

В связи со случившимся глава Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам срочно расследовать инцидент. На месте происшествия уже начала работать полиция.