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В Киевской области отравились две семиклассницы, одна из них погибла

Две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества и отравились. Одну из них не удалось спасти, вторая находится в больнице, рассказали в Киевской облгосадминистрации.

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Девочки отравились в академическом лицее "Гармония" в Боярке
Девочки отравились в академическом лицее "Гармония" в Боярке
Фото: gymnasium-boyarka.in.ua

Две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке (Киевская область) 16 февраля отравились неизвестным веществом, сообщили в Киевской областной государственной администрации.

"Согласно оперативным данным, две ученицы седьмого класса приняли неизвестные вещества, в результате чего отравились. К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в средне стабильном состоянии", – сказано в сообщении.

В связи со случившимся глава Киевской ОГА Василий Володин поручил профильным службам срочно расследовать инцидент. На месте происшествия уже начала работать полиция.

Теги: полиция, Киевская ОГА, Киевская область, больница, отравление, Василий Володин
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