В Херсонской области при невыясненных обстоятельствах умерли четыре человека

Жители Новой Каховки сообщили в полицию, что соседка уже три дня не выходит из квартиры, при этом у нее дома горит свет и работает телевизор.

Соседи сообщили правоохранителям, что женщина несколько дней не выходит из квартиры Фото: depositphotos.com

Полиция устанавливает обстоятельства смерти четырех человек в Новой Каховке Херсонской области. Об этом 15 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

В полицию обратилась председатель ОСМД одного из домов в Новой Каховке. Женщина рассказала, что соседка третий день не открывает дверь и не выходит из дома. Люди обратили внимание, что в ее квартире горит свет и работает телевизор.

Для проверки по указанному адресу выехали следственно-оперативная группа подразделения полиции и сотрудники Госслужбы по ЧС. С помощью выдвижной лестницы спасатели поднялись к окну квартиры и увидели, что на кухне на полу лежат четыре человека.

"Во время осмотра места происшествия были обнаружены без признаков жизни владелица квартиры, еще одна женщина и двое мужчин. Предварительно судмедэксперт следов насильственной смерти у граждан не нашел", – отметили в полиции.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Событие предварительно квалифицировали по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").