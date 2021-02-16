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"Времени у мальчика мало". В Черновцах полицейские осуществили мечту онкобольного ребенка и "взяли его на службу". Видео

Порядка 80 полицейских из Ивано-Франковской и Черновицкой областей 15 февраля навестили 10-летнего Александра Андрийчука, который с мамой и сестрой сейчас находится в кризисном центре "Город добра", сообщает "Шпальта". У ребенка опухоль мозга, болезнь на четвертой стадии, он уже не говорит, но пишет пальцами на планшете. Так мальчик рассказал о своей мечте стать полицейским.

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Полицейские сделали сюрприз мальчику
Полицейские сделали сюрприз мальчику
Фото: shpalta.media

Правоохранители узнали о мечте ребенка из сообщения волонтера Марты Левченко в Facebook. Для мальчика пошили именную форму со спецжетоном, а 15 февраля сделали сюрприз – провели символическое посвящение в ряды полиции. После этого он выбрал автомобиль и в составе кортежа полицейских автомобилей поехал на свое первое дежурство.   

"Шпальте" Левченко сообщила, что 10-летний Андрийчук – палиативный больной. По ее словам, врачи говорят, что "ничего делать не будут и нет смысла мучить ребенка больницами и химиями и лечения не будет".

"Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало. Он доживает последние дни. Это знает мама, мы все это знаем и готовы к этому, но мы готовы все же и побороться. Возможно, его историю увидит какой-то чудо-врач, который даст нам надежду. Мы готовы делать все, чтобы не отпустить этого светлого мальчика", – добавила Левченко. 

https://www.facebook.com/lev.marta/posts/3698996926821779

Как уточнила волонтер, 10-летний ребенок, его мать и сестра находятся в кризисном центре, потому что домой вернуться не могут – там они страдали от домашнего насилия со стороны отца. 

видео

Видео: Шпальта Медіа / Facebook
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черновцы, полиция, видео, правоохранители, онкология, болезнь, полицейский, мальчик, ребенок
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