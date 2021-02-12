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В Украине появился сервис для онкобольных, он поможет получить бесплатные лекарства

15 февраля в Украине начнет работать электронный сервис "Лекарства для онкобольных – Подпишись на жизнь". На сайте отражены препараты, купленные за счет госбюджета. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Ежедневно 373 украинца узнают об онкологическом диагнозе
Ежедневно 373 украинца узнают об онкологическом диагнозе
Фото: depositphotos.com

В Украине появился сервис "Лекарства для онкобольных – Подпишись на жизнь". Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сервис начнет работать 15 февраля. Он поможет сделать лечение для пациентов с онкологией доступным и уменьшить долю украинцев, отказывающихся от лечения, отметили в Минздраве.

"Часто пациенты с онкологией, получив отказ в препаратах, не надеются получить их на следующие курсы лечения бесплатно. Они собирают средства на препараты или вообще отказываются от лечения. Наш сервис будет показывать пациентам, как можно получить назначенные препараты безвозмездно", – сказала председатель общественной организации "Лекарства-Контроль" Наталья Гуран.

Сайт "Лекарства для онкобольных" отражает препараты, которые закупаются за государственный счет. На сайте можно настроить и получать уведомления о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион.

В Минздраве отметили, что ежедневно 373 украинца узнают об онкологическом диагнозе. Каждый шестой отказывается от обращения к врачу из-за высокой стоимости лечения.

Теги: Украина, здоровье, госбюджет, лечение, онкология, Минздрав, здравоохранение, диагноз
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