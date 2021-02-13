ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

YouTube-канал девочки из села во Львовской области стал популярным после написанного от руки объявления на столбе. Теперь там 29 тыс. подписчиков

Канал "Природа ТВ" 10-летней девочки Виты стал популярен после того, как ее объявление с просьбой подписываться опубликовали в соцсетях.

 
|
В день публикации объявления на канал были подписаны 13 человек
В день публикации объявления на канал были подписаны 13 человек
Фото: Сонькоу / Twitter

8 февраля пользователь Сонькоу выложила в Twitter фото написанного от руки объявления на столбе. 

Автор рекламы детским почерком призывал подписываться на канал "Природа ТВ", обещая интересные видео. Ориентиром для подписчиков был указан рисунок с цветами на аватарке. 

Сонькоу уточнила, что в день, когда она опубликовала фото объявления, у канала было 13 подписчиков. После этого в соцсетях запустили флешмоб в поддержку автора, на аккаунт начали подписываться пользователи соцсети, и к вечеру 12 февраля число фолловеров достигло 29,6 тыс.

Владелец аккаунта выкладывает там видео с домашними животными. В частности, там есть ролики с рыжим котом, попугаем, щенком и курицами. 

Некоторые видео набирают по несколько тысяч просмотров, пользователи активно комментируют и лайкают ролики. Самое популярное на сегодня видео – о том, как "кот подрался с курочкой" (более 33 тыс. просмотров). 

ВИДЕО
Видео: ПРИРОДА ТВ / YouTube

Журналисты ТСН нашли юного блогера. Оказалось, что это 10-летняя Вита из села Зимна Вода Львовской области. Видео ребенок начал снимать, когда из-за пандемии коронавируса школу перевели на дистанционное обучение – постоянное сидение дома заставило девочку искать себе занятие, говорится в материале журналистов. Канал для нее создал 15-летний брат. 

Популярность очень повлияла на девочку, рассказала ее мать Ирина. 

"Она очень счастлива. Она надеялась набрать хотя бы тысячу подписчиков. Очень обрадовалась, когда появился первый подписчик, прочитавший объявление на столбе. Сейчас она так вдохновлена, думает над следующими видео, хочет, чтобы это было интересно, и очень боится подвести своих поклонников", – рассказала женщина. 

История приобрела еще один поворот. В соцсетях запустили другой флешмоб – пользователи публикуют написанные от руки объявления с призывами поддержать ребенка, а также подписываться на их каналы. 

Так уже сделали "ВВС News Україна",

https://www.facebook.com/BBCnewsUkrainian/photos/a.289246041107051/3998712743493677/

"Укрпошта",

https://www.facebook.com/ukrposhta/posts/3758019864244640

пресс-секретарь партии "Голос" Ярема Дух...

https://www.facebook.com/yarema.dukh/posts/10157609554101644

... и Национальное антикоррупционное бюро.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2879452472300420

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Twitter, флешмоб, YouTube, антикоррупционное бюро, Укрпошта, ребенок, блогер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu подтвердила роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
Судья "МастерШеф" Ярославский поделился рецептом идеального борща
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS