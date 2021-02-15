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В Украине на выявление и лечение онкозаболеваний заложили более 5 млрд грн – Нацслужба здоровья

Программой медицинских гарантий на 2021 год для лечения онкологических болезней в Украине предусмотрено три пакета, сообщили в Национальной службе здоровья при Минздраве.

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С 1 апреля тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 грн
С 1 апреля тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 грн
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

На раннее выявление и лечение онкозаболеваний в 2021 году в Украине заложено более 5 млрд грн. Об этом сообщила Национальная служба здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, пишет пресс-служба Кабинета Министров.

В программе медицинских гарантий на 2021 год для лечения онкологических болезней предусмотрено три пакета: химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов, радиологическое лечение, а также новый пакет, предполагающий диагностику, лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, отметили в релизе.

"Пациент, которому установили онкологический диагноз, может выбирать заведение, где получать услуги. За его лечение заплатит Национальная служба здоровья Украины", – сообщили в НСЗУ.

Тарифы на химиотерапевтическое и радиологическое лечение по сравнению с прошлым годом увеличили, а также ввели повышающие коэффициенты. С 1 апреля тариф на химиотерапевтическое лечение составит 25 529 грн. В министерстве отметили, что учли то, что лечение детей с онкологией является длительным и отнимает больше ресурсов учреждения здравоохранения. Поэтому медучреждение получит от НСЗУ втрое большую сумму за лечение пациентов до 18 лет.

"Тариф на радиологическое лечение составит 36 533 грн. В этом пакете мы учитываем, какое оборудование используется, и вводим повышающий коэффициент для оплаты учреждениям, имеющим линейный ускоритель, гамма-нож или кибернож. Этот коэффициент составляет 1,5", – уточнили в сообщении.

По пакетам химиотерапевтического и радиологического лечения пациенты с подтвержденным диагнозом получают безвозмездно лабораторные и инструментальные исследования, терапию, стационарное или амбулаторное лечение, обезболивание и лекарства из национального перечня.

Тариф за лечение одного пациента с онкогематологическими заболеваниями в программе медицинских гарантий на 2021 год составит 54 493 грн.

"Если пациент нуждается в паллиативной помощи, он может получить ее по пакету стационарной или мобильной паллиативной помощи. Важно также знать, что, кроме лекарств, которые предусмотрены нацперечнем, пациенты с онкологией могут получить в медицинском учреждении препараты, которые закупаются централизованно за средства государственного бюджета", – отметили в НСЗУ.

В Украине на учете как онкобольные находится порядка 1 млн человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его информации, онкозаболевания ежегодно становятся причиной смерти около 80 тыс. украинцев.

Теги: Украина, медицина, здоровье, лечение, онкология, Минздрав, Национальная служба здоровья, здравоохранение
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