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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве с балкона на 14 этаже выпала 13-летняя девочка

Несовершеннолетняя девочка, которая выпала с балкона многоэтажки в Киеве, погибла на месте, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента
Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента
Фото: depositphotos.com

В Киеве 16 февраля с балкона многоэтажки в Дарницком районе выпала 13-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Сегодня в столичную полиции поступило сообщение о падении девушки с высоты по улице Княжий Затон, что в Дарницком районе столицы. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, инспекторы ювенальной превенции и врачи", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, выпавшая с 14 этажа несовершеннолетняя погибла на месте.

Сейчас следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали происшествия.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Аналогичный инцидент произошел в Киеве 2 февраля. С балкона 17-го этажа дома на улице Михаила Максимовича выпала девочка 2007 года рождения. Она также погибла на месте.

Теги: Киев, убийство, полиция, дети, балкон, девушка
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