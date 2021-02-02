В Киеве с балкона 17 этажа выпала девочка – полиция

2 февраля с балкона 17 этажа дома на улице Михаила Максимовича в Киеве выпала девочка 2007 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.
Информация о трагедии в полицию поступила в 16.00.
"Несовершеннолетняя погибла на месте. Следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет детали инцидента", – отметили в посте.
Происшествие зарегистрировали в Голосеевском управлении полиции.
"После установления всех обстоятельств и проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события", – уточнили в Нацполиции.