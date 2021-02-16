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"Пересмотрели TikTok". Две школьницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина", одна погибла

16 февраля в Боярке Киевской области отравились две школьницы, одна умерла. Как выяснили полицейские, он увидели видео в соцсети TikTok, призывающее выпить 40 таблеток какого-нибудь препарата, после чего так и сделали.

Школьницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина"
Школьницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина"
Фото: depositphotos.com

Две ученицы академического лицея "Гармония" в Боярке (Киевская область) отравились после того, как выпили по 40 таблеток "Дротаверина". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.

"Девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин" и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/3758669160854895

13-летняя школьница умерла, в 12-летняя находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. В комментарии hromadske в полиции сообщили, что на такой поступок детей сподвигло видео в TikTok.

"Они насмотрелись видео в TikTok вроде: "Выпей 40 таблеток и посмотри, что будет", – сообщили в полиции.

"Дротаверин" является аналогом препарата "Но-шпа" и отпускается без рецепта. Следователи направили письма в Гослекслужбу Украины относительно законности продажи лекарственных препаратов детям и в департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации для предупреждения таких нарушений в будущем.

Теги: лекарства, Киевская область, дети, соцсети, школьники, Боярка, TikTok
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