Во Львове два ребенка отравились угарным газом – ОГА

Три человека отравились ночью угарным газом во Львове, среди них двое детей – 2008-го и 2014 года рождения. Об этом сообщили во Львовской областной государственной администрации.

Ночью 31 января во Львове в частном доме на улице Стрыйской три человека отравились угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

Отравились один взрослый человек и двое детей 2008-го и 2014 года рождения.

"Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали", – отметили в сообщении.

Аварийная бригада АО "Львовгаз" прекратила подачу газа в дом. В сообщении не указали других подробностей происшествия, его причины пока не установлены.