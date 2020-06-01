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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во Львове три человека выпали с балкона

31-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил, инцидент произошел накануне на улице Литвиненко во Львове.

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После падения с балкона три человека получили многочисленные травмы
После падения с балкона три человека получили многочисленные травмы
Фото: varta1.com.ua

31 мая во Львове три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил, сообщается в Facebook-группе муниципальной службы "Горячая линия города".

Инцидент произошел около 19.00 на улице Литвиненко, 13. Издание Varta1 уточнило, что по этому адресу находится четырехэтажное здание.

Пострадали 31-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет.

У женщины, по предварительной информации медиков, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом поясницы, у одного мужчины – закрытый перелом нижней трети обоих предплечий и закрытая черепно-мозговая травма, у второго – ушиб правого плеча.

В сообщении сказано, что у мужчин были признаки алкогольного опьянения.

Пострадавшие находятся в городской больнице скорой помощи.

Теги: Львов, обвал, происшествия, балкон
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