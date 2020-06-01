31 мая во Львове три человека выпали с балкона второго этажа из-за обвала перил, сообщается в Facebook-группе муниципальной службы "Горячая линия города".
Инцидент произошел около 19.00 на улице Литвиненко, 13. Издание Varta1 уточнило, что по этому адресу находится четырехэтажное здание.
Пострадали 31-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 38 лет.
У женщины, по предварительной информации медиков, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом поясницы, у одного мужчины – закрытый перелом нижней трети обоих предплечий и закрытая черепно-мозговая травма, у второго – ушиб правого плеча.
В сообщении сказано, что у мужчин были признаки алкогольного опьянения.
Пострадавшие находятся в городской больнице скорой помощи.