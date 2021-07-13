Военный, которого подозревают в огнестрельном ранении ребенка, был пьян – Геращенко

У пострадавшего ребенка подозрение на компрессионный перелом позвоночника, сообщил Геращенко Фото: Антон Геращенко / Facebook

"С большой вероятностью виновным в этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в ребенка из табельного оружия", – говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан и содержится в следственном изоляторе.

Состояние мальчика крайне тяжелое, у него подозрение на компрессионный перелом позвоночника, написал Геращенко, поэтому ребенка доставили в киевскую больницу вертолетом специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

"Экипаж спасателей сегодня как раз принимал участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион", – пояснил Геращенко.