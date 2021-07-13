Военный, которого подозревают в огнестрельном ранении ребенка, был пьян – Геращенко

"С большой вероятностью виновным в этой трагедии стал знакомый отца ребенка, военнослужащий, который накануне приехал в гости и в состоянии алкогольного опьянения выстрелил в ребенка из табельного оружия", – говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемый задержан и содержится в следственном изоляторе.
Состояние мальчика крайне тяжелое, у него подозрение на компрессионный перелом позвоночника, написал Геращенко, поэтому ребенка доставили в киевскую больницу вертолетом специального авиационного отряда ГСЧС Украины.
"Экипаж спасателей сегодня как раз принимал участие в тактико-специальных учениях в Ровенской области, поэтому максимально быстро прибыл в Житомирский регион", – пояснил Геращенко.
12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины.
Пострадавшего ребенка на вертолете доставили в Киев. Его будут лечить медики больницы "Охматдет".
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе – это оказался военный из Киева, знакомый отца ребенка, который приехал накануне. Предварительно в полиции заявляли, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с оружием.
Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.