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Девятилетнего мальчика с огнестрельным ранением вертолетом доставили из Новограда-Волынского в Киев

 
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Ребенка доставили в Киев на вертолете
Ребенка доставили в Киев на вертолете
Фото: mvs.gov.ua

Девятилетнего мальчика, который 12 июля получил огнестрельное ранение, на вертолете системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел доставили в Киев. Об этом сообщила пресс-служба МВД 13 июля.

Его будут лечить медики больницы "Охматдет".

В 12.30 ребенка доставили на стадион "Авангард" в Новограде-Волынском, куда прибыл вертолет.

"Ребенка и двух врачей-анестезиологов для сопровождения переместили на борт вертолета", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Поліція Житомирщини / YouTube
Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. В полиции сначала сообщили, что, по предварительной информации, ребенок был ранен на берегу реки, однако это не подтвердилось.

Правоохранители установили, что к ранению мальчика может быть причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне. Стрельба, по данным полиции, произошла в доме, где живет ребенок.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВД, стрельба, полиция, вертолет, раненые, Житомирская область, ребенок, Новоград-Волынский
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