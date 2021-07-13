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Эксперт рассказал, где в Украине можно столкнуться с гадюкой и для кого ее укус особенно опасен

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Зиненко: Укус гадюки неприятный по ощущениям, но не смертельный
Зиненко: Укус гадюки неприятный по ощущениям, но не смертельный
Фото: Олександр Зіненко / Fscebook

Укус гадюки особенно опасен для детей до 10 лет, людей с хроническими заболеваниями и сильной аллергией. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал кандидат биологических наук Александр Зиненко.

"Проблема не в том, что змей стало больше, или они чаще попадаются на глаза, или как-то себя более агрессивно ведут. По моему мнению, змеи не стали кусать чаще. В этом году мы идем к тому же числу укусов, что было год назад и ранее. Единственное, что изменилось, – информацию обо всех случаях укусов аккуратно собирают и докладывают общественности", – сказал собеседник.

Он считает, что статистика неточно отражает количество пострадавших.

"По итогам года обычно речь идет о сотнях укусов. Это зарегистрированные случаи, когда люди обращаются в больницу. Некоторые укушенные не обращаются к медикам. Многое зависит от того, как собирается статистика в том или ином регионе. Например, мало случаев регистрируют в какой-то области Украины. Но происходит это не потому, что там меньше змей или они реже кусают. А потому, что в этой области так организована работа службы статистики", – отметил Зиненко.

Он подчеркнул, что для взрослого здорового человека укус гадюки не опасен.

"Укус неприятный по ощущениям, но не смертельный. Выздоровление после укуса происходит в течение нескольких дней, полное восстановление – в течение нескольких недель. При укусе любой из украинских ядовитых змей главное – не заниматься экстремальным самолечением. Можно только принять лекарство от аллергии в рекомендованной по инструкции дозе и как можно спокойнее доставить пострадавшего в больницу", – пояснил герпетолог.

Однако есть категории людей, для которых укус змеи может представлять серьезную угрозу.

"Укус гадюки опасен для детей до 10 лет. Также в группе риска люди с хроническими заболеваниями и сильной аллергией. Аллергия – это фактор, повышающий риск в целом. Точно так же человек с аллергией рискует умереть от укуса пчелы. В яде змеи чужеродный белок, который может спровоцировать сильную аллергическую реакцию. Точнее, трудно сказать, какой человек относится к группе риска, а какой нет. Если его никогда не кусала гадюка, мы не знаем наверняка, как организм отреагирует", – рассказал Зиненко.

По его информации, на территории Украины обитает три вида ядовитых змей. Карпаты, Полесье (Волынская, Ровенская, Львовская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская области) – это территория, где живет гадюка обыкновенная. В лесостепи – на севере Одесской области, в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской областях, на юге Киевской области обитает гадюка Никольского. На Левобережье и в Крыму водится степная гадюка. Она может встретиться человеку, если место обитания змеи расположено рядом с населенным пунктом.

"Вся территория страны достаточно густо заселена людьми. Ядовитые змеи тоже почти на всей территории встречаются. Гадюка обыкновенная живет в северных областях Украины и в Карпатах. Но далеко не везде. Есть районы, где она встречается, и обширные территории, где ее нет. Если город построен в местах, подходящих для обитания гадюки, и соседствует с лесом, речной долиной, она изредка будет попадаться в населенном пункте. Радиус жизненного пространства змеи не превышает двух километров. Она не может далеко отползать от своего места обитания. Но если поблизости находится парк, то она может оказаться там, где отдыхают люди, играют дети", – пояснил Зиненко.

Специалист подчеркнул, что есть районы, где змей больше и где они встречаются довольно редко.

"Я большую часть времени работаю в Харьковской области, и могу довольно точно сказать, в каких местах области ядовитых змей много, а где они довольно редко встречаются. В других областях тоже есть места, где змей больше. Например, в Запорожской и Херсонской областях в районах возле Сиваша встретить гадюку степную очень просто. Аналогично в Запорожье, Энергодаре. А вот в Николаевской или Одесской областях столкнуться со степной гадюкой, случайно наступить на нее – почти как выиграть миллион в лотерею. В большинстве мест, где она жила раньше, теперь ее просто нет, вымерла. Даже в пределах одной области змеи распространены неравномерно. Например, гадюка Никольского встречается на севере Одесской области в пределах двух лесных массивов, а на побережье, где отдыхают туристы, ее нет", – резюмировал биолог.

Контекст:

6 июля Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщил, что за первое полугодие 2021 года от укусов змей в Украине пострадало 30 человек.

7 июля во Львовской области змея укусила мальчика 2012 года рождения, он попал в реанимацию.

8 июля в Ивано-Франковской области жертвами укусов змей стали трое детей, они госпитализированы и находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Украина, здоровье, дети, пострадавшие, биология, отдых, больницы, население, змея, аллергия, Александр Зиненко
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