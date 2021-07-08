Во Львовской области змея укусила девятилетнего ребенка, он попал в реанимацию

Ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии Фото: depositphotos.com

Змея укусила ребенка за палец правой руки.

"Состояние пострадавшего тяжелое", – сообщили в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение Дрогобычской детской больницы.

Как пишет портал Zaxid.net, ребенок вместе с родителями был на отдыхе в курортном поселке Сходница. Змея укусила его во время пребывания на природе.

В больнице изданию рассказали, что состояние ребенка стабилизировалось, угрозы жизни нет.