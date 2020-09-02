В Австралии две змеи размером около трех метров пробили потолок в частном доме

Ловец змей Стивен Браун заявил, что у животных начался сезон размножения и они активизируются при повышении температуры воздуха.

В Квинсленде (Австралия) два питона размером 2,8 метра и 2,5 метра пробили потолок в частном доме. Об этом 1 сентября сообщает BBC.

Владелец дома Дэвид Тейт рассказал телеканалу, что заметил змей и кусок потолка на полу, когда вернулся домой, после чего он вызвал службу по отлову змей. По его словам, одна из змей была в спальне, а другая – в гостиной. Их приблизительный вес составляет около 22 кг.

Тейт рассказал, что ранее он уже видел змей, которые грелись на его крыше, но не хотел иметь дело с животными, поэтому сразу вызвал службу по отлову змей.

Ловец змей Стивен Браун заявил, что эти змеи "исключительного размера". По его словам, два самца могли сражаться за самку, которую еще не обнаружили. У животных начался сезон размножения и они активизируются при повышении температуры воздуха, отметил ловец.

Браун посоветовал в случае встречи со змеями стоять на месте и не мешать им двигаться, так как зачастую змеи хотят избежать любой опасности.