Во Львовской области после укуса змей за сутки госпитализировали трех человек

Около 15.00 в Перемышлянскую центральную районную больницу доставили жительницу Львова 1987 года рождения, которую ужалила змея.

"В 17.48 поступило сообщение о том, что в Турковскую больницу поступила девушка 2008 года рождения с диагнозом "укус змеи", – уточнили в релизе.

К вечеру в Турковскую больницу привезли женщину 1970 года рождения после укуса змеи.

Спасатели призывают жителей Львовской области быть внимательными на природе. Змей можно встретить в высокой траве, в кустарниках, в лесу.

"Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой, не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10–15 метров", – сообщили в ГСЧС.