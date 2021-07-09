В Ивано-Франковской области госпитализировали троих детей после укусов змей. Они в реанимации в тяжелом состоянии

За первое полугодие 2021 года от укусов змей в Украине пострадало 30 человек Фото: depositphotos.com

В Коломыйскую детскую больницу доставили жителя района 2005 года рождения с диагнозом "анафилактический шок вследствие укуса змеи".

В поселке Осмолода ребенка 2009 года рождения укусила змея за правую руку. Еще один случай произошел в Ивано-Франковском районе на детской площадке, змея укусила подростка 2005 года рождения. Оба пострадавших госпитализированы в областную детскую клиническую больницу.

Накануне, 7 июля, во Львовской области змея укусила мальчика 2012 года рождения, он попал в реанимацию.