Рада приняла закон, который усиливает борьбу с жестоким обращением с животными

За проект закона проголосовало 285 нардепов.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения", – говорится в пояснительной записке.

Закон вносит изменения и приводит в соответствие с требованиями международных соглашений и директив Евросоюза ряд законов Украины.

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентифицирующими отметками.

Закон запрещает в течение года владеть домашними животными людям, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кто привлекался к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных", – указано в законе.

Также запрещается использование животных как мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

"Запрещается попрошайничество с животными. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 ºС и меньше +5 ºС", – говорится в законе.

Закон вступитв силу на следующий день после публикации и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.