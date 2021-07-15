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Рада приняла закон, который усиливает борьбу с жестоким обращением с животными

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Закон поддержали 285 нардепов
Закон поддержали 285 нардепов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на внеочередном заседании 15 июля приняла во втором чтении и в целом законопроект №2351 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проект закона проголосовало 285 нардепов.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов по отношению к животным. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения", – говорится  в пояснительной записке.

Закон вносит изменения и приводит в соответствие с требованиями международных соглашений и директив Евросоюза ряд законов Украины. 

Документ предусматривает обязательное наличие поводка для выгула собак и других домашних животных, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, а также намордника на собаках опасных пород. Домашние животные теперь должны иметь ошейники с идентифицирующими отметками.

Закон запрещает в течение года владеть домашними животными людям, которые привлекались к административной ответственности за правонарушения, связанные с жестоким обращением с животными. Также 10 лет запрещено содержать животных тем, кто привлекался к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Запрещается умерщвление животных для регулирования численности бездомных животных", – указано в законе. 

Также запрещается использование животных как мишени при обучении стрельбе или в соревнованиях по стрельбе.

"Запрещается попрошайничество с животными. Запрещается оставлять животное в закрытом салоне автомобиля при отсутствии в нем человека при температуре воздуха более +20 ºС и меньше +5 ºС", – говорится в законе.

Закон вступитв силу на следующий день после публикации и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.

Контекст:

В первом чтении законопроект был принят 5 февраля 2020 года.

Теги: Верховная Рада, животные, закон
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