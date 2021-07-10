"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом

На фото певица предстала в непривычном для себя образе – без вызывающих нарядов и яркого макияжа. Подписчики оценили такой лук.

"Какая красавица, без макияжа", – написала kateryna_blk.

"На такую красоту и милоту можно смотреть вечно", – отметила ezhgen.

"Maruv, вот ты без безумного макияжа вообще просто огонь", – добавил yermolenko_maks.

"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом", – считает verto.liot_9.