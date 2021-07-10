Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2021
 
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"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом". Maruv удивила фанатов сдержанным образом

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Maruv поделилась фото со своим питомцем
Maruv поделилась фото со своим питомцем
Фото: maruvofficial / Instagram

Выступающая в РФ украинская певица Maruv на своей странице в Instagram 9 июля поделилась снимком со своей собакой Изольдой.

На фото певица предстала в непривычном для себя образе – без вызывающих нарядов и яркого макияжа. Подписчики оценили такой лук.

"Какая красавица, без макияжа", – написала kateryna_blk.

"На такую красоту и милоту можно смотреть вечно", – отметила ezhgen.

"Maruv, вот ты без безумного макияжа вообще просто огонь", – добавил yermolenko_maks.

"Как не накрашенная и без каблуков, то простая Галя с коромыслом", – считает verto.liot_9.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv в РФ назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: животные, Maruv, макияж, Анна Корсун
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