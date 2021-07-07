"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди

"Спасибо всей моей команде за это потрясающее музыкальное видео", – написала она.

Певица запечатлена в черном виниловом комбинезоне с огромными вырезами на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Какой разврат, какой секс! Ты же будущая мать! Горжусь. Кайф", – заявила подписчица dasha.rasa.