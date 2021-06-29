"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног

Певица предстала в черном латексном боди с продольной молнией между ног. Она снялась одна и в окружении своего балета.
"Немножко поджарила фестиваль "Жара", – написала певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Киски", – прокомментировал подписчик mr.wesselsky.
"Имейте меня во все дыры", – написал stuartminion7030.
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.
Фестиваль "Жара" проходил в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).