"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног

Певица предстала в черном латексном боди с продольной молнией между ног. Она снялась одна и в окружении своего балета.

"Немножко поджарила фестиваль "Жара", – написала певица.

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"Киски", – прокомментировал подписчик mr.wesselsky.

"Имейте меня во все дыры", – написал stuartminion7030.