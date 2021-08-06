Под Мариуполем задержан подозреваемый в причастности к незаконным вооруженным формированиям – МВД

"67-летний уроженец города Енакиево следовал рейсовым автобусом до Светлодарска. На одном из блокпостов в районе Мариуполя его и задержали гвардейцы", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 260 Уголовного кодекса (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности).