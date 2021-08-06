"Мама, кажется, мне пришел писец". Тяжело раненный в результате обстрела на Донбассе украинец рассказал детали

Одна из двух комнат квартиры, куда попал снаряд, полностью разрушена Фото: Павел Кириленко / Facebook

5 августа снаряд боевиков попал в жилой дом и полностью разрушил стену и одну из комнат двухкомнатной квартиры.

56-летний житель Красногоровки, Игорь Рыбка, в это время был в помещении, он тяжело ранен.

Его жена, Лариса Рыбка, готовила на кухне завтрак. Она рассказала, что от мощного взрыва на несколько минут почти оглохла – но услышала отчаянные крики мужа.

"Собрался чай пить. Затем так получилось, что сильно попало... Куда-то стрельнуло. Он из кухни пошел, пошел в зал... Пыль, дым, вообще ужас. И слышу, он кричит: помоги, меня привалило! Вытащила я его на лестничную площадку. Весь в крови, грязный", – рассказала она.

Женщина вызвала "скорую", которая успела довезти пострадавшего до Кураховской больницы. По словам медиков, еще немного – и раненого бы не спасли.

"Тяжелая политравма, минно-взрывная. Наличие двух посторонних металлических тел в животе. Прооперировали, остановили кровотечение. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии", – сообщил Юрий Кобельський, заведующий хирургическим отделением районной больницы.

Сам Рыбка с разрешения врачей тоже поговорил с журналистом. По его словам, несмотря на тяжелое состояние и контузию, он помнит все в деталях.

"Услышал шипение... Как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Прижат дверью. Звон в ушах. Кричу: "Мама, кажется, мне пришел писец". Выпрямился, оторвал дверь, которая на меня упала, и через эту дверь вылез в коридор", – рассказал раненый.

Военные сообщили телеканалу, что огонь по Красногоровке боевики вели из тяжелой артиллерии. При этом ближайшие украинские позиции находятся в нескольких километрах, так что целью были именно жилые кварталы.

"Вот, мы обнаружили хвостовик "Рапиры" – 100 мм. Это пушка 100-мм. Вот, вы видите эту квартиру. Прямой наводкой было попадание", – рассказал украинский военнослужащий.