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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на Донбассе 8 августа нарушили режим перемирия четыре раза – штаб ООС

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Боевых потерь среди ВСУ нет
Боевых потерь среди ВСУ нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Вооруженные формирования России четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил 9 августа.

Вблизи Светлодарска позиции украинских военных обстреливали из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2646095539029995/

Возле Золотого-4 оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Широкино – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Новоалександровки боевики стреляли из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди Вооруженных сил Украины нет, добавили в штабе. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Донбасс, боевики, Широкино, Светлодарск, ВСУ, обстрелы, война в Украине, Новоалександровка, война на Донбассе
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