Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе

Семеняка был родом из Конотопского района Сумской области. Он служил по контракту с июня 2020 года.

"Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя", – добавили в ведомстве.

7 июля российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках. В результате атаки один украинский воин погиб. Еще один получил ранения, его состояние средней тяжести.