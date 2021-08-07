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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе

7 июля боевики обстреляли автокран, который помогал местным жителям в Песках
7 июля боевики обстреляли автокран, который помогал местным жителям в Песках
Фото: depositphotos.com

В субботу, 7 августа, на Донбассе погиб 32-летний младший сержант воинской части А1376 Ярослав Семеняка. Об этом сообщила Сумская областная госадминистрация.

Семеняка был родом из Конотопского района Сумской области. Он служил по контракту с июня 2020 года.

"Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя", – добавили в ведомстве.

7 июля российские наемники применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который помогал местным жителям восстанавливать поврежденную гражданскую инфраструктуру в Песках. В результате атаки один украинский воин погиб. Еще один получил ранения, его состояние средней тяжести. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: смерть, Сумская область, военные, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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