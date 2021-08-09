Оккупанты на Донбассе убили в колонии трех украинцев. Среди них – чемпион Украины по дзюдо – ТКГ

"Согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой "ДНР" 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили, с точностью сказать невозможно", – сказала Ризаева.

Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.

По ее данным, один из троих убитых граждан – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего мужчины.

"Известна фамилия еще одного убитого – это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался... Но информацию о нем тщательно скрывают", – рассказала Ризаева.