Суд дал шесть лет тюрьмы бывшему военному ВСУ. Его разоблачили на работе с "ДНР"

Правоохранители установили, что в 2020 году украинский военнослужащий был завербован представителем "ДНР" для сбора и передачи разведывательной информации о дислокации, вооружении и личном составе сил операции Объединенных сил (ООС) в районе линии разграничения.

"Злоумышленник также инициативно предложил свои услуги для совершения диверсий против украинских военных", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту его жительства правоохранители нашли арсенал военных средств поражения. Подозреваемого задержали в июне этого года.

Суд признал его виновным по фактам создания террористической группы или террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины) и незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1. ст. 263 УК Украины).