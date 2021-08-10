Убийство украинцев в колонии "ДНР" рассмотрят на заседании ТКГ

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен всех других гражданских прав", – уверена Иванова.

Она напомнила, что процесс передачи осужденных лиц с ОРДЛО на подконтрольную Украины территорию сейчас заблокирован оккупационными властями.

Иванова не исключила, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 25 августа.

"О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки [о передаче]. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", – сказала она.

Есть случаи, когда украинская сторона получает из ОРДЛО ложную информацию о том, что люди отказываются перемещаться отбывать наказание на подконтрольную Украины территорию, добавила Иванова.

"Поэтому, если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они проверили эту информацию – действительно ли их родные не хотят отбывать наказание на подконтрольной территории. Поскольку я знаю, что очень много случаев, когда эта информация является неправдивой. И нам ее дают специально ложную, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей", – подчеркнула она.

Иванова порекомендовала родственникам таких людей обратиться в Координационный центр или СБУ для того, чтобы их родных включили в списки на обмен.

Также Иванова выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами.