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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Убийство украинцев в колонии "ДНР" рассмотрят на заседании ТКГ

В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины
В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины
Фото: depositphotos.com

Убийство трех граждан Украины в колонии "ДНР" рассмотрят на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ). Об этом 9 августа в комментарии телеканалу "Дом" сообщила член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Татьяна Иванова.

"Это большая трагедия, это граждане Украины. И даже если человек совершил преступление, это не значит, что он лишен всех других гражданских прав", – уверена Иванова.

Она напомнила, что процесс передачи осужденных лиц с ОРДЛО на подконтрольную Украины территорию сейчас заблокирован оккупационными властями.

Иванова не исключила, что этот вопрос будет обсуждаться на ближайшем заседании подгрупп Трехсторонней контактной группы, которое запланировано на 25 августа.

"О том, чтобы эти люди также были рассмотрены для включения в списки [о передаче]. Я думаю, что этот вопрос сейчас будет актуален, особенно после такого случая", – сказала она.

Есть случаи, когда украинская сторона получает из ОРДЛО ложную информацию о том, что люди отказываются перемещаться отбывать наказание на подконтрольную Украины территорию, добавила Иванова.

"Поэтому, если есть возможность сейчас обратиться к родственникам людей, которые там отбывают наказание, я очень прошу, чтобы они проверили эту информацию – действительно ли их родные не хотят отбывать наказание на подконтрольной территории. Поскольку я знаю, что очень много случаев, когда эта информация является неправдивой. И нам ее дают специально ложную, чтобы мы не забирали на подконтрольную территорию наших людей", – подчеркнула она.

Иванова порекомендовала родственникам таких людей обратиться в Координационный центр или СБУ для того, чтобы их родных включили в списки на обмен. 

Также Иванова выразила надежду, что в ближайшее время будет разблокирован процесс обмена удерживаемыми лицами.

Контекст:

В Кировской исправительной колонии №33 6 августа были убиты трое граждан Украины. Один из них – чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего мужчины. Известно имя еще одного убитого – это Давыдов Александр. Об их смерти сообщила советник главы украинской делегации в ТКГ Гайдэ Ризаева.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что перевода с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей ждут 450 граждан Украины, среди них 70 приговорены к пожизненному отбыванию наказания. 

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: смерть, убийство, боевики, ДНР, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, колония
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