Боевики обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный

"Досудебным расследованием установлено, что утром 11 августа представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили масштабный артиллерийский обстрел поселка Новоселовка Вторая Покровского района Донецкой области. 17 снарядов калибра 122 мм попали по позициям украинских защитников, в результате чего был ранен военнослужащий", – отметили в релизе.

В ОГПУ уточнили, что расследование ведется по факту нарушения законов и обычаев войны.

Пресс-центр операции Объединенных сил 11 августа сообщил в Facebook, что боевики около 4.00 обстреляли также окрестности Новомихайловки Донецкой области из артиллерийских систем.

"Всего оккупантами было выпущено более 24 снарядов, в результате чего была повреждена территория фермы и линия электропередачи, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. В связи с повреждением линии электропередачи без водоснабжения остался населенный пункт Новомихайловка", – заявили в штабе.



