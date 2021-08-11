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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Донецкой области из-за обстрела боевиков погиб местный житель

В результате обстрела боевиками села Новоселовка Вторая погиб местный житель 1935 года рождения
В результате обстрела боевиками села Новоселовка Вторая погиб местный житель 1935 года рождения
Фото: ЕРА

Боевики обстреляли село Новоселовка Вторая в Донецкой области, в результате чего погиб местный житель. Об этом 11 августа сообщил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко в Facebook.

"Трагическая весть из села Новоселовка Вторая Очеретинской общины: в результате вражеского обстрела погиб пожилой мужчина, местный житель 1935 года рождения", – написал Кириленко.

На место выехали правоохранители для выяснения всех обстоятельств.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/1016877252394695

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

За прошедшие сутки, 10 августа, на Донбассе зафиксировали 16 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале.

Теги: Украина, Донбасс, агрессия, боевики, жертвы, обстрелы, село
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