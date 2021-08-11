Боевики на Донбассе ранили трех украинских военных, один из них скончался

"Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции наших защитников, применяя артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие. Также из артиллерийских систем калибра 122 мм и 82-мм минометов российские наемники осуществляли обстрел населенного пункта Водяное, разрушив частные домовладения. Пострадавших среди гражданского населения нет", – отметили в штабе.

В результате обстрелов трое украинских военных получили огнестрельные осколочные ранения. Один раненый скончался в госпитале. Два военнослужащих находятся в медицинском учреждении, их состояние удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 11 августа на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

"У Новомихайловки российские оккупанты применили артиллерийские системы калибра 122 мм. Боевых потерь среди наших защитников нет", – сообщили в штабе ООС.