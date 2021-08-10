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Боевики на Донбассе отрабатывают наступление танковых подразделений при поддержке артиллерии – украинская разведка

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По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ провело в ОРДЛО командно-штабные учения
По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ провело в ОРДЛО командно-штабные учения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты на Донбассе отрабатывают наступление танковых подразделений при поддержке артиллерии. Об этом 10 августа сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ провело на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командно-штабные учения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

"Отрабатывались наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии. В то же время в соединениях и частях оккупантов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб", – говорится в сообщении.

Помимо этого, командование вооруженных формирований РФ усилило контроль над подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению сборов резервистов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: Россия, Украина, стрельба, военные, разведка, боевики, артиллерия, наступление, учения, война на Донбассе
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