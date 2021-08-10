Боевики на Донбассе отрабатывают наступление танковых подразделений при поддержке артиллерии – украинская разведка

По данным украинской разведки, командование вооруженных сил РФ провело на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командно-штабные учения 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

"Отрабатывались наступательные действия танковых и мотострелковых подразделений при поддержке артиллерии. В то же время в соединениях и частях оккупантов продолжались мероприятия боевого слаживания артиллерийских и минометных подразделений с проведением практических стрельб", – говорится в сообщении.

Помимо этого, командование вооруженных формирований РФ усилило контроль над подготовкой подчиненных соединений и частей к проведению сборов резервистов.