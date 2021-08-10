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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе за сутки девять раз обстреляли позиции ВСУ

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Пострадавших среди украинских военных за 9 10 августа нет
Пострадавших среди украинских военных за 9–10 августа нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 9 августа, на Донбассе зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики вели огонь вблизи населенных пунктов Пивденное, Широкино, Попасная, Новолуганское, Катериновка, Новотошковское, Новомихайловка.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Боевых потерь среди подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские военные открывали огонь.

С начала текущих суток 10 августа нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Теги: боевики, Попасная, Широкино, Новотошковское, обстрелы, Катериновка, война в Украине, Новомихайловка, война на Донбассе, Новолуганское, Пивденное, ООС
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