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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11 августа на Донбассе оккупанты убили мирного жителя и ранили украинского военного – штаб ООС

В штабе отметили, что на обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь
В штабе отметили, что на обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь
Фото: EPA

11 августа российско-оккупационные войска на Донбассе восемь раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 12 августа.

"У Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения", – сообщили в штабе.

В результате обстрели Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года рождения. Повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

"Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Пески враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также в Донецкой и Луганской областях беспилотник боевиков "Орлан 10" пересекал линию разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 12 августа нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/374532584292119/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Донецкая область, беспилотники, Пески, Луганское, обстрелы, война в Украине, Новомихайловка, Новоселовка Вторая
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