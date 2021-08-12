11 августа на Донбассе оккупанты убили мирного жителя и ранили украинского военного – штаб ООС

В штабе отметили, что на обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь Фото: EPA

"У Новомихайловки и Новоселовки Второй российские оккупанты вели огонь по украинским позициям из артиллерийских систем калибра 122-мм и осуществили обстрел этих населенных пунктов. В результате обстрела Новомихайловки повреждена территория фермы и линия электропередач, что привело к обесточиванию населенных пунктов Тарамчук, Славное, Сладкое, Новомихайловка. Кроме того, Новомихайловка осталась без водоснабжения", – сообщили в штабе.

В результате обстрели Новоселовки Второй погиб местный житель1935 года рождения. Повреждены частные дома жителей и прилегающие домохозяйства.

"Возле Луганского российские оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Мироновского враг вел огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе поселка Пески враг обстреливал наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Также в Донецкой и Луганской областях беспилотник боевиков "Орлан 10" пересекал линию разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельные осколочные ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное. На обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали ответный огонь", – сообщили в штабе.

С начала суток 12 августа нарушений режима тишины со стороны боевиков не зафиксировано.