70% украинцев не согласны с утверждениями Путина об "историческом единстве русских и украинцев"

Как отмечают социологи, 49% опрошенных, которые не разделяют мнение президента России, являются этническими русскими, а 55,4% несогласных с ним – это русскоязычные респонденты.
В то же время тезис Путина об "одном народе" поддерживают 12,5% украинцев (10,9% этнических украинцев, 7,2% – респонденты, разговаривающие на украинском языке).
Еще 17,1% опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ее начале Путин написал, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".
Отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как РФ в 2014 году аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на Донбассе. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально Россия не признает своего вторжения, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.
30 июня Путин заявлял, что считает украинцев и россиян "одним народом" и поэтому Украину не внесли в список "недружественных стран" в РФ.
Зеленский ответил, что были бы украинцы и россияне одним народом – над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг, а в Москве, "скорее всего, ходили бы гривны".
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, два разных народа "могли бы жить в духе добрососедства, но в 2014 году РФ напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории". "Полную ответственность за пропасть между украинцами и россиянами несет Владимир Путин, который развязал агрессию", – отметил Кулеба.