70% украинцев не согласны с утверждениями Путина об "историческом единстве русских и украинцев"

Как отмечают социологи, 49% опрошенных, которые не разделяют мнение президента России, являются этническими русскими, а 55,4% несогласных с ним – это русскоязычные респонденты.

В то же время тезис Путина об "одном народе" поддерживают 12,5% украинцев (10,9% этнических украинцев, 7,2% – респонденты, разговаривающие на украинском языке).

Еще 17,1% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2019 граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

На официальном сайте президента РФ 12 июля была опубликована статья Путина "об историческом единстве русских и украинцев", в том числе – на украинском языке. В ее начале Путин написал, что "россияне и украинцы – один народ, одно целое".