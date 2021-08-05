Если Путин отдаст завтра Крым, то его уже у Украины сложно будет забрать – Кравчук

"Для него [Путина] главное – убедить россиян. Они очень больно всегда относились к Крыму, к Севастополю, говорили, что это "русский город славы" и так далее. Путину было главное взять Крым, а сейчас он о последствиях не думает, о том, что будет с полуостровом. Однако я точно знаю: если он отдаст завтра Крым, то его уже у Украины сложно будет забрать. Поэтому он и поставил задачу: удерживать Крым в составе России", – отметил Кравчук.

Он убежден, что Россия поднять Крым – не может.

"Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или, как россияне сейчас делают, – в военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, однако без воды это невозможно. А воды там нет", – подчеркнул Кравчук.